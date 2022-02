Ohne Führerschein, betrunken und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend ist ein 23-jähriger Autofahrer am Montag gleich zweimal in Kirchheim von der Polizei aufgegriffen worden. Das erste Mal wurde die Polizei um 8.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts auf den Mann aufmerksam, nachdem dieser dort in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Nach Anzeigeerstellung bat der 23-Jährige die Polizisten darum, ihm den Autoschlüssel nicht abzunehmen, da er in seinem Transporter nächtigen wolle. Die Polizisten kamen dieser Bitte nach. Am Mittag des gleichen Tages nahmen dieselben Polizeibeamten einen weiteren Unfall auf, als der 23-Jährige mit seinem Transporter an ihnen vorbeifuhr. Die Beamten hielten den jungen Mann an, erstatteten erneut Anzeige und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.