Auf die Liste der Biere, die aus dem Landkreis München stammen, kommt bald noch ein weiteres dazu. Denn künftig wird nicht nur in Aying, Oberhaching und Ismaning, sondern auch in Kirchheim aus Hopfen und Malz Bier gebraut. Denn die beiden Freunde Michael Fauth und Maximilian Heinik haben sich vorgenommen, an der Dorfstraße eine eigene Brauerei aufzumachen, und wollen auch eine Wirtschaft und einen Biergarten dort eröffnen. Beide sind Mitte 20 und ausgebildete Brauer. Die Jungunternehmer mit der außergewöhnlichen Geschäftsidee kennen sich schon seit der Schulzeit. Wie sie sich ihre eigene Brauerei genau vorstellen und wie das Kirchheimer Bier schmecken soll, wollten sie noch nicht kundtun. Doch die Pläne, die der Kirchheimer Bauausschuss am Dienstagabend abgesegnet hat, verraten bereits einiges: So wird im Erdgeschoss gegenüber der Sudanlage eine Bar stehen. Im ersten Stockwerk des Gebäudes können die Gäste in Zukunft auf einer Galerie sitzen, und ganz oben unter dem Dach soll auch noch Platz für einen Stammtisch sein. Draußen vor dem Haus wird es einen Biergarten geben. Baubeginn soll 2021 im Februar oder März sein. Bis alles fertig ist, kann es aber noch etwa zwei Jahre dauern.