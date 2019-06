20. Juni 2019, 21:48 Uhr Kirchheim Perspektiven eines Kontinents

Afrika gilt vielen als Problemkind unter den Kontinenten - dabei birgt die Situation in vielen Ländern dort auch große Chancen. Unter dem Titel "Afrika Perspektiven: Einsichten - Ansichten - Aussichten" referiert am Mittwoch, 26. Juni, Thomas Chozhithara Varghese, Direktor des Mission Development Office in Rom und ein Kenner des Kontinents über die Situation in Afrika. Veranstaltungsort ist der Pfarrhof Sankt Andreas am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz 2, in Kirchheim.

In seinem Vortrag wird Thomas Chozhithara Varghese auf aktuelle Probleme afrikanischer Länder eingehen, Ursachen und Hintergründe benennen sowie Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein "Eine Welt Kirchheim". Ein vom Verein unterstütztes Projekt - Auf- und Ausbau eines Schulzentrums in Uganda - kommt in dem Vortrag auch zur Sprache. Daneben bietet der Eine-Welt-Laden im Pfarrsaal fair gehandelte Waren an. Eine Perkussion-Gruppe wird den Abend mit afrikanischen Rhythmen auflockern, zudem gibt es afrikanisches Essen. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden für die Projekte des "Eine Welt"-Vereins wird gebeten.