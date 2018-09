13. September 2018, 22:18 Uhr Kirchheim Parallelen zur NS-Zeit

Gemeinsam mit dem Kirchheimer Ortsverband der Grünen können Interessierte am Samstag, 15. September, das NS-Dokumentationszentrum in München besuchen. Anlass seien die jüngsten Ereignisse in Chemnitz. Aufgrund der rechten Ausschreitungen dort wollen die Grünen Parallelen zum Nationalsozialismus ziehen, aber auch Unterschiede deutlich machen. Treffpunkt zur zweistündigen Führung ist um 11 Uhr am Dokumentationszentrum am Max-Mannheimer-Platz 1 in München. Telefonische Anmeldung unter 089/ 903 23 84.