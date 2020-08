Mit Pandemien und ihren gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigt sich der Literatur-Gesprächskreis der katholischen Kirche St. Andreas in Kirchheim diesen Herbst. Als erstes Buch liest die Gruppe "Die Pest zu London" von Daniel Defoe. Weitere Texte aus diesem Themenspektrum werden beim ersten Treffen am Mittwoch, 14. Oktober, vorgestellt und ausgesucht. Auch die folgenden zwei Termine stehen bereits fest: Ebenfalls mittwochs am 14. Oktober und 18. November immer von 19.30 bis etwa 21 Uhr im Pfarrheim von St. Andreas, am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz. Die folgenden Treffen muss die Gruppe noch vereinbaren. Die Teilnahme an dem Literaturkreis kostet 30 Euro. Noch bis zum 4. September ist es möglich, sich anzumelden, indem man den Betrag auf folgendes Konto der Katholischen Kirchenstiftung St. Andreas überweist: IBAN: DE97 7016 6486 0102 8011 59 BIC: GENODEF1OHC, VR-Bank München-Land eG mit dem Vermerk "Literaturkreis". Auf der Überweisung müssen der vollständige Name, Adresse und Telefon- oder Handynummer notiert sein. Nähere Informationen sind unter Telefon 089/903 41 03 erhältlich.