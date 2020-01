Mit allen Bürgern will die Gemeinde Kirchheim den Start des neuen Jahres feiern. Deshalb veranstaltet das Rathaus am Freitag, 17. Januar, einen Neujahrsempfang im Gymnasium. Bereits seit mehreren Jahren organisiert die Gemeinde zum Jahresbeginn so ein Fest, bei dem die Bewohner Gelegenheit haben sollen, zusammenzukommen und sich auszutauschen. Beginn ist um 20 Uhr in der Aula an der Heimstettner Straße 3.