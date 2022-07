Die Gemeinde Kirchheim muss ihren Haushalt nachbessern: In seiner Sitzung am Dienstagabend genehmigte der Gemeinderat einen Nachtragshaushalt in Höhe von insgesamt gut acht Millionen Euro. Nötig wurde dieser vor allem durch einen vor rund zwei Wochen in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschluss zum Erwerb eines Mehrfamilienhauses mit 19 Wohnungen. Die Gemeinde will dort Mitarbeitern aus Kitas, Pflegeeinrichtungen und der Rathausverwaltung bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen, um so dem Fachkräftemangel in Kirchheim entgegenzuwirken. Der Kaufvertrag selbst wurde allerdings noch nicht geschlossen.

Insgesamt erhöht sich der Vermögenshaushalt durch die neue Investition num rund 7,8 Millionen auf 46,8 Millionen. Die hohen Ausgaben sollen nach Angaben von Kämmerin Christine Brunner-Ernst durch eine zusätzliche Rücklagenentnahme sowie eine weitere Kreditaufnahme finanziert werden. Auch im Verwaltungshaushalt rechnet die Kämmerin mit Mehrausgaben in Höhe von 206 000 Euro, diese sollen jedoch durch entsprechende Mehreinnahmen ausgeglichen werden. Das Volumen des Gesamthaushalts steigt somit auf gut 90 Millionen.