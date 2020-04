Ein Freund, ein wunderbarer Mensch, ein brillanter Autor vieler Studien für Offenheit und Respekt im Umgang mit allen Menschen, für Vorteile und Voraussetzungen gelungener Integration, für ökonomische und ökologische Vernunft. So beschreibt der Verein Miteinander in Kirchheim seinen stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Gerstenberger in einem Nachruf. Gerstenberger starb bereits am 2. Februar im Alter von 75 Jahren. Der ehemalige Volkswirt verfasste nicht nur Studien zur Integration, sondern auch zur wirtschaftlichen Lage seiner Heimatgemeinde. Zuletzt analysierte er, wie gut Kirchheim von der Kinderbetreuung bis zur Gewerbeansiedlung aufgestellt ist. Dazu führte er bereits vor einigen Wochen ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung, das bedauerlicherweise erst nach seinem Tod erschienen ist. Er betonte darin, dass er seit 50 Jahren gerne in der Gemeinde lebe. Gerstenberger, der bis zu seiner Pensionierung um ifo-Institut für Wirtschaftsforschung arbeitete, war unter anderem Mitglied des Wirtschaftsbeirats und Vorstand der Interessengemeinschaft Lebenswerte Zugspitzstraße. Bei der Sitzung Ende März wurde dem Gemeinderat seine Ausführungen zur Einkommens- und Gewerbesteuer vorgelegt, um beim Haushaltsbeschluss zu einer fundierten Entscheidung zu kommen.