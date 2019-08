9. August 2019, 21:45 Uhr Kirchheim MusikalischeEmotionen

Klavier und Gitarre, Harfe und Schlagzeug, Bratsche und E-Bass sowie Querflöte, Percussion und Ukulele - diese Aufzählung klingt schon fast nach einem Orchester. Tatsächlich werden all die Instrumente jedoch von einer einzigen Frau beherrscht: Ela Marion, Sängerin und Multi-Instrumentalistin aus Olching. Kein Wunder also, dass die Musikerin auch unter der Marke "The One Woman Orchestra" auftritt. Von Kindes Beinen an hat sich die geborene Münchnerin der Musik verschrieben und sich den unterschiedlichen Instrumenten auf autodidaktische Weise genähert. Mittlerweile tritt Ela Marion in ganz Bayern auf. "Die Musik ist meine große Leidenschaft! Ich möchte die Menschen mitreißen und begeistern, ihnen einen unvergesslichen Konzertabend bescheren, Liebe und Energie mitgeben!", sagt die vielseitige Künstlerin. Zu erleben ist das an diesem Samstag, 10. August, im Räter-Einkaufszentrum, Räterstraße/Glockenblumenstraße, in Heimstetten. Dort präsentiert Marion von 20.30 bis 22 Uhr ein musikalisches Programm voller Emotionen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.