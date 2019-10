Für Eltern kann es schwierig sein, zu erkennen, wenn ihr Kind gemobbt wird. Wie sie dennoch erste Anzeichen bemerken, erklärt Beraterin Daniela Beser bei einem Vortrag im Kirchheimer Jugendzentrum am Dienstag, 15. Oktober. Beser hat eine Praxis in München und ist auf das Thema Mobbingprävention spezialisiert. Bei dem Informationsabend in Kirchheim will sie unter anderem erklären, wie sich normale Streiterein zwischen Kindern von Mobbing unterscheiden und wie sich Eltern verhalten sollten, damit sich ihnen ihr Kind anvertraut. Auch geeignete Ansprechpartner spricht Beser an. Beginn des Vortrags ist 19 Uhr im JUZ an der Hauptstraße 30a. Im Anschluss haben die Zuhörer Gelegenheit, Fragen zu stellen.