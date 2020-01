Der öffentliche Nahverkehr in Kirchheim hat sich verbessert. Mit dem Bus erreicht man nun schneller und direkt die U-Bahn. Denn die Linie 262 fährt jetzt bis zur Messestadt. Fahrgäste, die in Heimstetten am S-Bahnhof zusteigen, kommen in zwölf Minuten in das U-Bahn-Netz. Auch stadtauswärts hat sich die Linie verlängert. Sie geht nun über Kirchheim, Pliening, Gelting bis nach Neufinsing. Ermöglicht habe diese schnelle Anbindung eine landkreis- und gemeindeübergreifende Initiative der Gemeinden Kirchheim und Pliening, schreibt das Kirchheimer Rathaus in einer Pressemitteilung. Auf der Linie 262 gibt es montags bis freitags im Zeitraum von circa 5 bis 9 Uhr sowie von circa 15 bis 19 Uhr einen 20-Minuten-Takt zwischen Messestadt-Ost und Kirchheim, im weiteren Linienweg bis Neufinsing wird ein 60-Minuten-Takt angeboten. Vor dem Fahrplanwechsel im Dezember fuhr die Linie nur zwischen den Gemeindeteilen Kirchheim und Heimstetten. Eine direkte Anbindung zur U-Bahn existierte nicht.