Es warten mächtige Gletscher, erstarrte Wasserfälle, tief verschneite Berge und glasklare Fjorde auf die Zuschauer bei "Ein Quantum Frost - Unterwegs am Polarkreis". Angela und Helmut Lunger zeigen am Donnerstag, 21. November, von 19 bis 21 Uhr in der VHS, Benzstraße 1b in Kirchheim, Bilder ihrer Reisen nach Finnland, Schweden, Norwegen und Island. Mit dem Hundeschlitten geht es dorthin, wo es mehr Rentiere als Menschen gibt. Sein blaues Wunder erlebt der Betrachter unter einer der mächtigsten Eisflächen der Welt. Außerdem lernt der Zuschauer die finnische Form von Meditation kennen und erfährt, warum ein Dackel unbedingt mit in die Sauna sollte. Der Eintritt kostet 13,50 Euro. Um Anmeldung wird gebeten.