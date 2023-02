Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Betreibt Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) Zensur? Der Grünen-Gemeinderat Rüdiger Zwarg wirft dem Rathauschef jedenfalls ein solches Fehlverhalten vor. Nachdem ein Beitrag des Naturschutzvereins IG Wall nicht im Mitteilungsblatt der Gemeinde abgedruckt worden war, forderte Zwarg nun mit einem Antrag den gesamten Gemeinderat auf, die "ausgeübte Zensur des Ersten Bürgermeisters" zu missbilligen.

Wie Zwarg erläuterte, wurde der IG Wall Ende vergangenen Jahres die Veröffentlichung eines Beitrags in dem Gemeindeblatt verwehrt. In dem Text kritisierten die Naturschützer die Rodung von Bäumen und wiesen darauf hin, dass alte Bäume "nicht einfach durch eine Neupflanzung ersetzt werden" könnten. Für das Infrastrukturprojekt Kirchheim 2030 waren in den vergangenen Jahren im Ort immer wieder Bäume gefällt und Ausgleichspflanzungen vorgenommen worden, die IG Wall hatte gegen dieses Vorgehen bereits früher protestiert. "Durch die weitgehende Rodung des Wäldchens und Vernichtung alten Baumbestands" seien Spechte aus der Ortsmitte verdrängt worden, schrieb der Verein in dem abgelehnten Beitrag.

Eine Missbilligung durch den Gemeinderat wäre angeblich gar nicht möglich

Bürgermeister Böltl hält diese Aussage für eine politische Meinungsäußerung, wie er dem Gemeinderat auf den Antrag von Zwarg hin erläuterte. Solche seien den Leitlinien für das Mitteilungsblatt zufolge allerdings den im Gemeinderat vertretenen Parteien oder Gruppierungen vorbehalten. Vereine wie die IG Wall müssen nach Auffassung Böltls andere Mittel nutzen, um Stellung zu Angelegenheiten der Gemeinde zu beziehen.

Grünen-Gemeinderat Zwarg sieht das anders. Für ihn ist der Beitrag nicht politisch, sondern lediglich eine objektive Beschreibung. Auch seine Fraktionskollegen Berit Vogel und Christian Zenner zeigten sich in der Sitzung entsetzt über die Ablehnung des Beitrags und bezichtigten Böltl der Zensur. Bei der Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder stieß Zwargs Antrag jedoch auf wenig Verständnis. Wie die Rathausverwaltung anmerkte, stehe es dem Gremium ohnehin nicht zu, dem Bürgermeister durch einen Beschluss eine Missbilligung auszusprechen. Bei sechs Gegenstimmen lehnten die Kommunalpolitiker Zwargs Vorstoß daher ab.