Mit ihrer Aktion "Lacher statt Kracher" haben Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) und der Moderator Thomas Gierling zum Start des Jahres einen Erfolg erzielt: Insgesamt kamen bei der Spendensammlung, die Menschen in schwierigen Lebenslagen helfen soll, etwas mehr als 24 300 Euro zusammen. Aufgerufen hatten Böltl und Gierling, auf das Feuerwerk zu Silvester zu verzichten und stattdessen für die Kinder- und Jugendpsychiatrie des KBO Heckscher-Klinikums in Haar zu spenden; diese darf sich nun über ein neues Spieltherapiezimmer freuen. Die Corona-Pandemie habe vor allem Narben in den Seelen der Jüngsten hinterlassen, begründen die Initiatoren ihre Aktion. Da die Spendenbereitschaft höher war als von beiden erwartet, sollen mit dem Geld auch Maßnahmen an den Standorten in Rosenheim, Wasserburg und Waldkraiburg umgesetzt werden, die aus Mitteln der Krankenkassen nicht finanziert werden können; auch Auftritte eines mobilen Kindertheaters mit dem Kulturraum München sind geplant. "Wir freuen uns sehr über die beeindruckende Hilfsbereitschaft, mit der den betroffenen Familien auf ihrem schwierigen Weg nun doch ein kleines Stück besser geholfen werden kann", so das Ehepaar.