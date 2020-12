Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Brauchen wir Kunst? Was für eine Frage - für die Unterstützer des Kirchheimer Kunstraums ist die Antwort klar: Um die Kunstszene auch in einer Zeit, in der das kulturelle Leben aufgrund der Corona-Pandemie stillsteht, lebendig zu halten, bietet das Atelier derzeit Gutscheine an. Auch wenn die Räumlichkeiten momentan geschlossen sind - Initiator Roman Hummitzsch hofft, im neuen Jahr bald wieder Kurse anbieten zu können.

Vor rund einem Jahr verwandelte der Künstler das damals leer stehende Postgebäude am Kirchheimer Dorfplatz in ein Atelier. Vorerst sollte die Nutzung bis zum Herbst 2020 beschränkt sein, kürzlich wurde sie um ein Jahr verlängert. Einen Raum zu bieten, in dem man Kunst selber machen und seine Erfahrungen mit anderen teilen kann, das ist seit Gründung die Intention. In Kursen und Workshops geben Künstlerinnen und Künstler ihr Können und Wissen weiter. Zusätzlich ist der Kunstraum ein offenes Atelier, in dem Interessierte ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre Werke präsentieren können.

Die Idee, Gutscheine anzubieten, ist an sich nichts Neues, so Hummitzsch. Auch 2019 habe man vor Weihnachten Gutscheine angeboten. Heuer aber habe die Aktion eine größere Bedeutung: "Es hilft, den Leuten im Kunstraum eine gewisse Motivation zu geben. Wenn Gutscheine gekauft werden, sehen wir, dass man uns nicht vergessen hat." Die Hoffnung sei, dass möglichst bald wieder Normalität einkehre und Kurse stattfinden können. Hummitzsch und sein Team wollen daher bereits jetzt Teilnehmer für die Zeit nach der Pandemie gewinnen. Je nach Wunsch können Interessierte Gutscheine für einen beliebigen Wert oder für einen bestimmten Kurs kaufen: Neben klassischen künstlerischen Angeboten wie Zeichnen und Maltechniken gibt es unter anderem auch Workshops für Schönschreiben, Schweißen oder Brotbacken und Tortendekoration. Laut Hummitzsch kommt die Aktion bisher gut an. "Die Unterstützung ist da in Kirchheim." Nicht nur in der Gemeinde: Erst vor Kurzem, berichtet der Künstler, hat ein Kunde aus Leipzig einen Gutschein für den Kunstraum gekauft.

Die Gutscheine können unter http://kunstraum-kirchheim.de/kontakt/ bestellt werden.