Auf der A 99 in Richtung Salzburg sind am Freitagmittag mehrere Lastwagen ineinander gefahren. Kurz nach der Anschlussstelle Kirchheim war zunächst ein 53-jähriger Berufskraftfahrer aus der Türkei mit seinem Sattelzug auf einen polnischem Sattelzug aufgefahren, der wegen stockenden Verkehrs bremsen musste. In der Folge fuhren ein Lkw, der von einem 73-Jährigen aus Lauf an der Pegnitz gelenkt wurde, und ein 60-jähriger Münchner mit seinem Laster auf. Der 73-Jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren für etwa zwei Stunden gesperrt.