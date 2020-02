Dass der Weg nach Westen kein leichter ist, darüber wissen Cowboyfilme zu berichten - genau wie Pendler aus dem Münchner Osten. Denn zwischen Speichersee und Ebersberger Forst gibt es zwar drei Hauptachsen: die Staatsstraße 2082 im Norden, die Autobahn 94 im Süden und die Kreisstraße EBE 1/M 1 dazwischen. Allerdings sind die drei Straßen in Nord-Süd-Richtung nur an wenigen Stellen miteinander verbunden, was zu langen Umwegen führen kann. Die Gemeinden Kirchheim, Pliening, Poing und Vaterstetten sowie die beiden Landkreise München und Ebersberg wollen nun prüfen lassen, wie eine Anbindung der EBE 1/M 1 an die Staatsstraße im Norden und die Autobahn im Süden möglich ist. Ein erstes Treffen fand dazu bereits im Januar statt. Einig über das Vorgehen sind sich die Bürgermeister allerdings nicht. Denn die Interessen sind verschieden.

Der Kirchheimer Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) erhofft sich von dieser Straße eine Entlastung für seine Gemeinde. Böltl stellt sich vor, dass der Verkehr von Pliening kommend in Verbindung mit deren geplanter Ortsumgehung, schon bevor er nach Kirchheim mündet, abgeleitet werden kann, und zwar auf die M 1 und ferner auf die A 94. Das könnte jedoch womöglich mehr Belastung für Vaterstetten bringen. Ob diese Straße tatsächlich kommt, steht daher noch lange nicht fest. Zunächst wollen die vier Gemeinden eine Machbarkeitsstudie ausarbeiten lassen. Das beschlossen Vertreter der vier Kommunen und der beiden Landkreise bei ihrem Treffen im Januar. Noch ist allerdings nicht einmal klar, wer die Kosten dafür trägt und wie sie aufgeteilt werden.

Weil die Fragestellung und die Interessen so vielseitig seien, habe er die Verantwortung dafür eher bei den Landkreisen gesehen, sagt Kirchheims Bürgermeister. "Letztlich geht es ja um einen Anbindung der Kreisstraße", so Böltl. Eventuell könnte die Kosten auch der Planungsverband übernehmen. Der Vaterstettener Verkehrsausschuss setzte die Beratung über das Thema diese Woche ab.