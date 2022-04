Neun Jahre wird Maximilian Böltl im kommenden Jahr Bürgermeister in Kirchheim sein - dann strebt er den Wechsel ins Maximilianeum an.

Von Martin Mühlfenzl, Kirchheim

Als Maximilian Böltl im Jahr 2014 erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim gewählt wurde, war er einer der jüngsten Rathauschefs im Freistaat. Ein paar Jahre später kam Lob von höchster Stelle: Ministerpräsident Markus Söder hat über den heute 38-Jährigen einmal gesagt, er sei eines der größten politischen Talente der CSU. Nun strebt Böltl in den Landtag, er bewirbt sich offiziell um die Kandidatur im Stimmkreis München-Land Nord und will dort Ernst Weidenbusch beerben, der nach 20 Jahren im Maximilianeum nicht mehr kandidieren wird.

SZ: Gut möglich, dass Sie der Eröffnung der Landesgartenschau im Jahr 2024 in ihrer Gemeinde nicht mehr als Bürgermeister, sondern als Landtagsabgeordneter beiwohnen werden. Geplant war das so sicher nicht.

Maximilian Böltl: Tatsächlich ist das der schwierigste Teil meiner Entscheidung gewesen, mein Herz hängt natürlich an diesem Projekt. Es gibt nie den einen guten Zeitpunkt, als Bürgermeister aufzuhören - und eine Gemeinde ist in ihrer Entwicklung auch nie fertig. Aber das Feld in Kirchheim ist gut bestellt und ich komme meiner Verantwortung auch bis zum Schluss gewissenhaft und sorgfältig nach.

Wann ist in Ihnen die Überzeugung gereift, sich um die Landtagskandidatur bewerben zu wollen?

In meinem Alter denkt man immer wieder mal über eine berufliche Weiterentwicklung nach, auch außerhalb der Politik. Mir war es immer wichtig, nicht von der Politik abhängig zu sein.

Dennoch wollen Sie jetzt in der Politik die nächste Ebene erklimmen.

Die Überlegung wurde dann konkret, als Ernst Weidenbusch angekündigt hat, nicht mehr anzutreten. Und Ernst Weidenbusch ist übrigens im Kreisverband einer gewesen, der junge Menschen gefördert und ermutigt hat, sich zu engagieren und einzubringen. Es war mir persönlich auch wichtig, in die Partei reinzuhören. Die bisher signalisierte Unterstützung ist sehr breit.

Wären Sie gegen Ernst Weidenbusch angetreten, wenn er sich noch einmal zu einer Kandidatur bereit erklärt hätte?

Diese Frage stellt sich nicht.

Folgen Sie einem Ruf aus der Partei, ausgehend von der Forderung Ihres Parteichefs Markus Söder, die CSU müsse sich auch personell neu ausrichten?

Nein. Über die Frage der Kandidatur entscheiden die Ortsverbände.

Sie sind Kommunalpolitiker durch und durch. Mit welchen Inhalten wollen Sie in diesen Wahlkampf gehen?

Ganz wichtig ist mir genau diese kommunalpolitische Idee, die ich wieder in den Landtag reintragen will. Meinungen anhören, Probleme erkennen und Lösungen finden. Als Bürgermeister kann es sein, dass in der Früh ein Problem an dich heran getragen wird und du es am Nachmittag schon gelöst haben musst und wirst. Die Krisen um Corona und jetzt die Ukraine haben ja gezeigt, dass viele Probleme direkt vor Ort gelöst werden - und Kommunalpolitiker haben das Ohr auch direkt bei den Menschen. Ich weiß, dass das im Landtag schwieriger wird, aber ich will dazu beitragen, auch dort schnelle Lösungen zu erreichen.

Sie wollen also Interessenvertreter der Kommunen sein?

Ja, weil es von zentraler Bedeutung ist, die Kommunen vernünftig auszustatten, und das bedeutet nicht nur mehr Geld für die Städte und Gemeinden. Sondern zum Beispiel Erleichterungen beim Vergaberecht, Kommunen müssen eigenständig Entscheidungen treffen können. Und wir müssen auf Landesebene auch abarbeiten, was wir versprechen.

Zum Beispiel?

In der Energiepolitik. Bayern muss noch viel stärker im Bereich der Geothermie werden und will ja auch Sonnenland für die Stromerzeugung sein. Das müssen wir jetzt im Detail umsetzen und nicht jede Woche ein neues Thema aufmachen.

Bleibt ein Landtagsabgeordneter, der Bürgermeister war und Kreisrat ist, auch Interessenvertreter des eigenen Stimmkreises, des eigenen Landkreises?

Ganz klar ja. Natürlich würden mich als Abgeordneter und Kreisrat alle örtlichen Themen, die den Landkreis betreffen, weiter intensiv beschäftigen. Wenn es jetzt etwa darum geht, in ganz Bayern gleichwertige Lebensbedingungen für alle Regionen zu schaffen - was ja richtig ist -, muss ich auf den Landkreis schauen. Grundsätzlich ist es auch für uns gut, wenn andere Regionen attraktiver werden, aber wir müssen aufpassen, dass nötige Investitionen in die Infrastruktur bei uns dadurch jetzt nicht gekappt werden. Beim Verkehr zum Beispiel ist der Kollaps ja schon längst da.

Sie wollen in einem Stimmkreis kandidieren, der bei der Landtagswahl zu den am härtesten umkämpften in ganz Bayern gehören könnte. Ein Risiko?

Wir als CSU müssen miteinander überzeugen. 2014 bin ich bei fünf Gegenkandidaten zum Bürgermeister gewählt worden und habe 2020 fast 75 Prozent im ersten Wahlgang geholt. Meine persönliche Messlatte liegt also relativ hoch. Und ich weiß: Ich muss alles geben.

Was passiert, wenn Sie den Einzug in den Landtag verpassen. Werden Sie dann ins Kirchheimer Rathaus zurückkehren?

Selbstverständlich werde ich dann Bürgermeister bleiben, ich flüchte ja nicht aus dem Rathaus und mir macht das Amt ja auch nach wie vor sehr große Freude. Und mich quält auch der Gedanke ein bisschen, die Themen vor Ort nicht mehr als Bürgermeister begleiten zu können, wenn ich dann gewählt werde. Aber auch als Abgeordneter für den Stimmkreis würde ich aktiv für die Anliegen der Menschen in Kirchheim, Heimstetten und Hausen arbeiten.

Der Zeitpunkt der Wahl liegt für Sie etwas unglücklich. In Bayern haben Bürgermeister erst nach zehn Jahren Anspruch auf eine Pension, 2023 werden Sie neun Jahre im Amt sein. Hat das in Ihren Überlegungen eine Rolle gespielt?

Natürlich habe ich das für mich geprüft. Aber von solchen Fragen darf man sich nicht abhängig machen. Wer in die Politik geht, der weiß, dass damit auch Risiken verbunden sind. Und man darf doch auch nicht so eitel sein mit Blick auf die Landesgartenschau und andere Projekte.

Bis zur Nominierung im Herbst und zur Landtagswahl im kommenden Jahr ist es noch etwas hin. Wie gehen Sie die nächsten Monate an?

Es ist ein Prozess, wir können ja frühestens ab 15. August aufstellen und müssen daher nicht in Hektik ausbrechen. Als Bürgermeister habe ich noch ein ordentliches Paket an Aufgaben vor mir.