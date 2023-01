In gut einem Jahr startet die Landesgartenschau in Kirchheim. Wer bereits jetzt mit Vorfreude auf das Großereignis blickt und sich selbst einbringen möchte, kann sich am Donnerstag, 9. Februar, über ein mögliches ehrenamtliches Engagement informieren. Das Treffen findet in der Bar "The Duke" in Aschheim, Feldkirchner Straße 1 statt. Beginn ist um 18 Uhr, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wie das Team der Landesgartenschau mitteilt, ist eine Unterstützung in vielfältigen Bereichen denkbar. Jeder Ehrenamtliche kann selbst entscheiden, ob er beispielsweise die Pflanzkästen pflegen möchte, beim Mitmachprogramm für Kinder hilft oder die ankommenden Fahrzeuge auf dem Parkplatz einweist. Wer mehr als 75 Ehrenarbeitsstunden erreicht, erhält einen kostenlosen, personalisierten Ausweis für freien Eintritt zur Landesgartenschau.