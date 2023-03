Kirchheim:Führungen über die Landesgartenschau-Baustelle

Rund ein Jahr vor der Eröffnung der Landesgartenschau 2024 in Kirchheim steht noch viel an: Unter anderem muss der Parksee geflutet werden, mehrere Hundert Bäume werden gepflanzt und die Gestaltung der Ausstellungsflächen beginnt. Um einen Überblick über die zahlreichen Maßnahmen zu geben, bietet die Kirchheim 2024 GmbH von April an wieder Baustellenführungen an. Die zahlreichen Termine für die Baustellenführungen finden sich online unter www.flowerpowermuc.de/programm/baustellenfuehrungen-landesgartenschau-kirchheim-2024/.

Die Spaziergänge dauern jeweils rund 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist am Haus für Kinder I an der Hauptstraße 30 mit Blickrichtung zur Grund- und Mittelschule. Parken ist lediglich an der unmittelbar angrenzenden Hauptstraße möglich. Interessierte müssen sich bis spätestens einen Tag vor der jeweiligen Führung anmelden, entweder telefonisch unter 089/909 09-20 24 oder per E-Mail an info@lgs2024.de.