Hobbygartler können auf der Landesgartenschau Kirchheim im Jahr 2024 selbst kleine Parzellen bepflanzen. Die Gemeinde, die Verantwortlichen der Landesgartenschau sowie deren Freundeskreis rufen dazu auf, sich um die Gestaltung und Pflege sogenannter Bürgergärten bewerben. Es geht um Parzellen von einer Fläche von je drei mal zwei Metern, wobei man zwei belegen kann. Mitmachen können Privatpersonen wie Vereine. Die Bewerbung läuft bis Ende Oktober 2022. Die kostenlose Nutzungserlaubnis umfasst dann den Zeitraum vom 1. April 2023 bis 31. Oktober 2024. Das heißt: Man kann schon ein Jahr vor Eröffnung der Landesgartenschau mit dem Gärtnern beginnen.

Dabei sollen einer Mitteilung der Kommune zufolge Nutzgärten für Selbstversorger oder auch reine Blühgärten angelegt werden, wie zum Beispiel Staudengärten. Wichtig sei, dass in der Bewerbung ein bestimmter Nutzen der Gärten erkennbar werde, zum Beispiel auch als Nahrungsquelle oder Quartier für Tiere. Die Landesgartenschau unterstützt die Gartler auf den Parzellen unter anderem, indem sie ein Gerätehaus aufstellt, Gartengeräte bietet sowie einen Wasser- und Stromanschluss schafft. Gewerblicher Anbau von Obst und Gemüse ist nicht gestattet, der Einsatz von chemischen Substanzen oder torfhaltigen Erden unerwünscht. Auch dürfen keine festen Bauten errichtet werden.

Interessenten sollen eine Skizze zum Konzept einreichen und erklären, wie sie die Pflege des Gartens sicherstellen wollen. Bewerbungen gehen an die Geschäftsstelle der Landesgartenschau Kirchheim, per E-Mail an die Adresse info@lgs2024.de oder postalisch an die Kirchheim 2024 GmbH, Henschelring 2a, 85551 Kirchheim b. München.