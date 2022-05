Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Die Gemeinde Kirchheim will sich den Besuchern der Landesgartenschau 2024 mit einer Ausstellung präsentieren. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend entschieden. Die Ausstellung soll in dem zum Park ausgerichtete Gebäudeteil des künftigen Rathauses eingerichtet werden und über das Leben in Kirchheim informieren.

Die Ortsentwicklung mit dem Infrastrukturprojekt Kirchheim 2030 soll ebenso vorgestellt werden wie Kultur und Tradition in der Gemeinde. Ein großer Teil der Ausstellung soll sich zudem mit der Geschichte des Lebens im Gemeindegebiet beschäftigen, vom frühbronzezeitlichen Gräberfeld über die Spätantike bis hin zum Frühmittelalter. Die vielen Funde, die bei archäologischen Ausgrabungen in Kirchheim zutage gefördert wurden, könnten dabei gezeigt werden. Insbesondere dieser geschichtliche Beitrag soll laut Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) auch nach der Landesgartenschau bestehen bleiben, "dazu können wir Platz für wechselnde Ausstellungen schaffen".

Rund 200 000 Euro soll der Beitrag nach Schätzung der Gemeindeverwaltung kosten. Kritik daran kam von den Grünen und von Wolfgang Heinz-Fischer (Vereinigte Freie Wähler), der bemängelte, die Ortsgeschichte sei schon im Freilichtmuseum Bajuwarenhof zu besichtigen. "Das wäre eine Dublette und daher nicht sinnvoll." Gerd Kleiber (Volt), der im Vorstand des Museum-Fördervereins vertreten ist, widersprach: "Die Ausstellung im Rathaus wäre keine Konkurrenz, sondern eine ideale Ergänzung."