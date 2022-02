Lagerhalle geht in Flammen auf

Nachts um halb vier wurden die Einsatzkräfte zu einer Lagerhalle in Kirchheim gerufen.

Bei einem massiven Einsatz der Feuerwehren in der Nacht zu Donnerstag wird ein Helfer leicht verletzt.

In der Nacht zu Donnerstag ist in einer Lagerhalle in Kirchheim ein Brand ausgebrochen. Mit einem großen Einsatz von Feuerwehren und Rettungsdiensten wurden die Flammen unter Kontrolle gebracht. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Wie die Kreisbrandinspektion mitteilt, wurden die Feuerwehren gegen 3.35 Uhr alarmiert.

Bereits bei Eintreffen sei ein massiver Feuerschein im Bereich des Gebäudes sichtbar gewesen. Die Einsatzkräfte nutzten zwei Drehleitern, um das Dach der Lagerhalle zu löschen, mehrere Feuerwehrleute mussten mit Atemschutzgeräten im Innern des Gebäudes gegen die Flammen vorgehen. Die Kreisbrandinspektion spricht von einen "massiven Einsatz" der Feuerwehren, um ein Ausbreiten auf weitere Teile der Halle zu verhindern. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kirchheim, Heimstetten, Aschheim, der ABC-Zug München-Land, die UG-ÖEL, die Kreisbrandinspektion, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Feuerwehr Poing setzte einen Großraumlüfter ein.

Für die Überprüfung der Standsicherheit der Halle wurde der Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) München-Land hinzugezogen. Im Laufe des Einsatzes kam zudem die Drohne der Feuerwehr Heimstetten zum Einsatz. Gegen 5 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Im Einsatz waren insgesamt 105 Einsatzkräfte. Zur Schadenshöhe und Brandursache liegen laut Kreisbrandinspektion derzeit noch keine genauen Informationen vor.