Sich wieder begegnen, gemeinsam Schönes genießen und dabei noch einem guten Zweck dienen - das wollen die Veranstalter von "Klein(e) Kunst im Quadrat" vereinen. Dazu laden sie Interessierte am Sonntag, 20. Juni, zwischen 14 und 17 Uhr in den Garten der evangelisch-lutherischen Cantate-Kirche an der Martin-Luther-Straße 7 ein. Dort wird Musik erklingen, es gibt Kabaretteinlagen und ein sommerliches Buffet. Zudem bieten Künstlerinnen aus Kirchheim und der Umgebung eine Auswahl ihrer Werke in kleinen Quadraten feil. Ein Gemeinschaftswerk wird zum Ende des Nachmittags versteigert. Der Eintritt ist frei, der Erlös der Veranstaltung kommt der Cantate-Gemeinde zugute.