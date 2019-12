Auf Einladung des Fördervereins Bürgernetz München Land spricht Peter Danninger am Montag, 16. Dezember, 20 Uhr, in der Gaststätte "Zum Kelten" in Heimstetten über "Makro-Fotographie mit Fokus-Stacking". Er zeigt, wie mehrere Bilder mit unterschiedlicher Tiefenschärfe mit Hilfe einer Software zu einem Gesamtbild mit "beeindruckender Tiefenschärfe" zusammengebaut werden. Anschließend stellt er ein Projekt mit "Raspberry Pi 3" vor: eine Web-Kamera in einem Meisennest. Die Präsentation ist im Netzt unter http://kbase.buergerdienste-bayern.de/muela/ abrufbar. Der Vortrag ist für Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder zahlen fünf Euro.