Voraussichtlich noch bis Mitte Dezember müssen sich Autofahrer auf der Kreisstraße M 1 in Kirchheim auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Denn an diesem Freitag, 11. November, beginnt ein weiterer Bauabschnitt, was weiterhin eine halbseitige Sperrung der wichtigen Verbindung nötig macht, an deren Umgestaltung bereits seit Ende Mai gearbeitet wird. Wie das Landratsamt mitteilt, ist die Errichtung des Kreisverkehrs an der Kreuzung mit der Weißenfelder Straße zwar inzwischen abgeschlossen, nun aber wird in mehreren Etappen noch ein neuer Geh- und Radweg an der Kreisstraße M 1 zwischen Weißenfelder Straße und östlich der Ammerthalstraße angelegt. Am Freitag startet nun der Bau der Überquerungshilfe und der neuen Bushaltestelle auf der Südseite der Kreisstraße. Eine Ampel wird den Verkehr regeln. Bis zum Abschluss der Arbeiten muss auch die Ammerthalstraße gesperrt bleiben, Umleitungen gibt es über Feldkirchner und Weißenfelder Straße. Landkreis und Freistaat investieren knapp drei Millionen Euro in das Projekt, der Kreisverkehr im Kreuzungsbereich soll die Verkehrssituation an dem unfallträchtigen Knotenpunkt entschärfen.