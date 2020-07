Der "Kunstraum Kirchheim" in der ehemaligen Post ist wieder aktiv. Seit den Lockerungen und der Erlaubnis, Präsenzkurse veranstalten zu dürfen, gibt es dort wieder Angebote. Nach dem Motto "Kreativ statt negativ" können Interessierte ihr Talent in den Workshops fordern und fördern. An diesem Samstag, 18. Juli, findet sogar ein Workshop für Brotbackkunst statt, mit einem mobilen Holzbackofen vor dem Kunstraum Kirchheim. "Kunst ist vielseitig", erklärt Initiator Roman Hummitzsch. Weitere Termine sind: 23. Juli "Ma(h)l.Zeit mit wechselnden Motiven", 24. Juli "Handlettering" und 30. Juli "Schweißen bis die Funken fliegen" (www.kunstraum-kirchheim.de).