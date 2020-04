Petra Kowallik, die für die Grünen in den Kirchheimer Gemeinderat gewählt wurde, wird ihr Mandat nicht antreten. Den Grund dafür wollte sie der Süddeutschen Zeitung nicht nennen. Sie war auf Platz vier der Grünen Liste angetreten, wurde mit 1932 Stimmen gewählt und hatte damit Wahlkampf gemacht, die Digitalisierung in der Kommunalverwaltung voranzutreiben. Kowallik ist zudem Ortsvorsitzende der Grünen in Kirchheim. Dieses Amt wolle sie behalten, sagte sie. An ihrer Stelle soll nun Berit Vogel nachrücken, sofern der Wahlausschuss zustimmt. Die Personalentwicklerin stand auf Platz 3, erhielt aber gut 60 Stimmen weniger Stimmen als Kowallik. Die Grünen haben die Anzahl ihrer Sitze von zwei auf vier verdoppelt.