Von Christina Hertel, Kirchheim

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern, ordnete die Bundesregierung Mitte März an, Sportanlagen zu schließen. Doch auch als diese im Mai wieder öffnen durften, blieb der Sportplatz in Kirchheim zu - zumindest für die Allgemeinheit. Außer Vereinsmitgliedern durfte den Sportpark am Merowingerhof bis vor Kurzem niemand betreten. Die Grünen monierten das im Gemeinderat und legten schließlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt ein. Seit gut einer Woche ist der Sportplatz nun wieder für alle auf.

Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) sieht das jedoch kritisch. Er sei dafür, vorsichtig zu sein. Aus seiner Sicht könnten Infektionsketten möglicherweise nicht nachverfolgt und Abstandsregeln nicht eingehalten werden, wenn sich zu viele Menschen auf dem Gelände aufhalten. Das Problem ist jedoch: Böltl kann alleine gar nicht entscheiden, wer zu dem Sportplatz Zutritt hat. Das Landratsamt stellte fest, dass darüber der Gemeinderat abstimmen müsste. Dass das nicht passierte und dass sich die anderen Gemeinderäte nicht stärker dagegen wehrten, kritisieren die Grünen: "Die Kirchheimer Grünen sind etwas enttäuscht darüber, dass unsere Gemeinderäte sich nicht zum ersten Mal das Heft aus der Hand nehmen ließen. Schließlich trifft in unserer Demokratie der Gemeinderat alle Entscheidungen, Bürgermeister und Verwaltung haben diese dann auszuführen", schreiben Berit Vogel und Veronika Kröniger in einer Pressemitteilung.

Bürgermeister Böltl entgegnet, dass er in der Krise schnell handeln musste: "Auch als wir Teststationen aufbauten, haben wir nicht vorher den Gemeinderat gefragt." Dass der Sportpark für die Allgemeinheit geschlossen blieb, habe er mit dem Vorstand des Kirchheimer Sportclubs besprochen - dem Hauptpächter der Anlage. Die Vorsitzende Petra Mayr sitzt auch für die CSU im Gemeinderat. Dort sagte sie, es könne ein Verein nicht leisten, von sämtlichen Menschen die Kontaktdaten aufzunehmen, um so später Infektionsketten nachzuverfolgen. Doch offensichtlich ist das gar nicht notwendig. In seiner Stellungnahme schreibt das Landratsamt, dass für die nichtorganisierten Freizeitsportler kein Hygienekonzept ausgearbeitet werden müsse. Auch eine Überwachungspflicht bestehe für die Freizeitsportler nicht.