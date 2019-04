5. April 2019, 21:41 Uhr Kirchheim Kollision beim Abbiegen

Bei einem Autounfall ist am Donnerstagnachmittag in Kirchheim eine 44-jährige Frau aus dem Landkreis Erding leicht verletzt worden. Ein 62-Jähriger aus dem nordöstlichen Landkreis München hatte mit seinem Wagen beim Linksabbiegen an der Kreuzung Heimstettener Moosweg/Münchner Straße die Vorfahrt missachtet und war mit dem Auto der Frau kollidiert. Die verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der Wagen der 44-Jährigen war nicht mehr manövrierfähig und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro.