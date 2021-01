Der Kirchheimer Narrenrat hat sämtliche Faschingsaktivitäten für diese Saison abgesagt. Der Vorstand habe viel überlegt und gedanklich diverse Szenarien durchgespielt, heißt es in einer Mitteilung: kleine Veranstaltungen im Freien, Veranstaltung in Innenhöfen mit Zuschauern an den Fenstern, Auftritte auf Sportgeländen, mit Faschingsbus und Kurz-Auftritten auf großen Plätzen quer durch die Ortschaft(en), Video-Übertragungen, sogar Open-Air im Autokino. Doch hielt man bereits im Dezember all dies für nicht zu verantworten und jetzt im Lockdown sowieso nicht für möglich. Besonders leid tut es dem Verein für das Kinderprinzenpaar und die vielen Tänzer und Tänzerinnen, die gerne weiter trainiert und dann stolz ihr neues Programm im Fasching präsentiert hätten.