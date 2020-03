Wie begegnet man Populisten? Mit einem Hysterie abweisenden Fell und einer Polit-Parasiten-Impfung zum Beispiel - meint das Kabarett-Duo Onkel Fisch. Was die beiden Satiriker sonst in ihren Survival-Rucksack stecken, erfährt der Zuschauer beim Programm "Populisten haften für ihre Kinder" am Sonntag, 8. März, im Kirchheimer Bürgerhaus, Feldkirchener Straße 2. Beginn ist um 19.30 Uhr im Stüberl. Der Eintritt kostet 21 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten sind in den Buchhandlungen im Ort sowie der Gemeindebücherei Kirchheim erhältlich.