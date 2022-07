Von Martin Mühlfenzl, Kirchheim

Die Zukunft der nachfolgenden Generationen hat Josef "Sepp" Hornburger immer beschäftigt - als Landwirt, als Musiker, als Familienvater. Wann immer es im Kreistag des Landkreises München um das Thema Landwirtschaft ging, konnte der Kirchheimer leidenschaftliche Plädoyers für die Nachhaltigkeit halten - und sich gleichermaßen für seinen Berufsstand einsetzen, den er allzu oft ungerechtfertigt an den Pranger gestellt sah. Eines aber war Hornburger nie: ein einseitiger Interessenvertreter. Er wollte vermitteln und verbinden. Diese Fähigkeit wird fehlen. Am vergangenen Wochenende ist Josef Hornburger im Alter von 66 Jahren gestorben.

Ein Brückenbauer nicht nur in seiner Gemeinde

Um Hornburger trauern seine Familie und zahlreiche Weggefährten aus Kultur und Politik. "Er wird uns in seiner Heimat als engagierter Kommunalpolitiker, als Förderer von Kultur und Vereinen, vor allem aber als herzensguter Mensch sehr fehlen", sagt Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU), der viele Jahre an der Seite Hornburgers in der Kommunalpolitik verbracht hat. Insgesamt 24 Jahre lang gehörte der Landwirt für die CSU dem Gemeinderat in Kirchheim an, zwölf davon war er Zweiter Bürgermeister.

Hornburger war aber auch Kreisrat und in der Partei engagiert, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender des CSU-Kreisverbands - ohne die Parteipolitik je zu sehr zu betonen. Daran erinnert auch Böltl: "Ganz persönlich erinnere ich mich an seine große Leidenschaft, mit der er für Anliegen, die ihm wichtig waren, in den Gremien eingetreten ist. Er war immer detailliert informiert in der Sache und zugleich lebendig im Vortragen."

Als "Brückenbauer", so Kirchheims Rathauschef, sei es ihm immer wichtig gewesen, unterschiedliche Interessen zusammen zu bringen; so habe er auch einen wichtigen Grundstein für "das heutige Zusammenwachsen von Heimstetten und Kirchheim", gelegt. Und dabei auch sichtbare Spuren hinterlassen: Ohne Sepp Hornburger, so Böltl, würde es das große Areal für den Sportpark in Heimstetten, das er als Eigentümer seinerzeit eingebracht hatte, nicht geben.

Sepp Hornburger war auch in der Kultur- und Brauchtumspflege des Landkreises München tief verankert, ohne ihn wäre etwa die Landmaschinenschau beim Keferloher Montag nicht denkbar gewesen. Florian Hahn, CSU- Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter aus Putzbrunn, sprach am Mittwoch von einem "schweren Verlust für die CSU im Landkreis München".

"Wir verlieren einen echten Herzblutpolitiker, der sich vor allem für seine Heimat, seinen Berufsstand, aber auch für das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit eingesetzt hat", so Hahn. Vor allem aber, so Hahn, "verlieren wir auch einen guten Kameraden und Freund".

Am Freitag, 15. Juli, 9 Uhr, findet in St. Peter und Paul Heimstetten die Trauerfeier statt, im Anschluss wird Josef Hornburger auf dem Friedhof St. Andreas beigesetzt.