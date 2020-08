An einem Park, Rathaus, Gymnasium und Wohnungen plant die Gemeinde Kirchheim bereits seit Jahren. Nun schreiten auch die Bauarbeiten immer weiter voran. Seit Anfang August heben Bagger die Baugrube für das neue Gymnasium aus. In der Schule, die in dem Ortspark liegen und von Stauden und Hecken umgeben sein wird, soll im Herbst 2023 der Unterricht für 1350 Schüler beginnen. Die Roharbeiten an dem Gebäude beginnen noch diesen Herbst.

Baubeginn des neuen Rathauses ist zwar erst 2021, doch schon jetzt wird das Grundstück, auf dem es einmal stehen soll, vorbereitet. Zum Beispiel wurde der Schmutzwasserkanal verlegt. Die archäologischen Arbeiten auf den Flächen, wo einmal Wohnungen stehen sollen, sind inzwischen fast abgeschlossen. Bald geht laut Kirchheimer Rathaus auch hier der Bau los. Gut 3000 Menschen sollen einmal dort wohnen. Es sollen auch geschützte Innenhöfe und Nachbarschaftsplätze entstehen. Die Siedlung liegt rund um den neuen Ortspark. Die ersten Bäume, die dort wachsen sollen, stehen schon heute in Kirchheim - und zwar auf der Fläche an der Staatsstraße, wo ein neuer Kreisverkehr gebaut wird. Noch diesen Herbst werden größere Bäume von dort in den Park verpflanzt. Das bereitet die Gemeinde gerade vor. Am offensichtlichsten zu sehen sind die Maßnahmen beim Straßenbau. Denn bevor die Gebäude errichtet werden können, müssen die Hauptverkehrsadern bestehen - zum Beispiel wird gerade die Ludwigstraße von Süden mit einem neuen Kreisverkehr an die Staatsstraße angebunden. Fertig sieht hingegen die Anbindung der Heimstettener Straße an das Räter-Einkaufszentrum aus - allerdings ist diese noch nicht für den Verkehr freigegeben. Sie dient momentan lediglich dazu, den Baustellenverkehr aufzunehmen. Auch für die Straße, die einmal zum neuen Rathaus führen wird, sind die Bauarbeiten bereits losgegangen.