Impfbus in Heimstetten

Ohne Anmeldung schnell zur Spritze: Um das Impfen noch einfacher zu gestalten, kommt erneut ein Impfbus nach Heimstetten. Geimpft wird am Freitag, 27. August, von 11 bis 17 Uhr im Räter-Einkaufszentrum beim Brunnen. Impfstoff von Biontech und Johnson & Johnson ist laut Rathaus ausreichend vorhanden. Kommen darf jeder ab zwölf Jahren. Bei Minderjährigen ist zu beachten, dass ein Erziehungsberechtigter dabei ist. Verantwortlich für die Impfaktion ist das Impfzentrum Haar der Malteser in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt München. Die ärztlichen Mitarbeiter bieten bei Fragen und Unsicherheiten eine unverbindliche Beratung an.