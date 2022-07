In die Jahre gekommen ist das Industriegebiet nördlich der Florianstraße. Dort soll in den nächsten Jahren der Campus Kirchheim entstehen - mit Gewerbe, Wohnen und Freizeit.

Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Wer aktuell nach dem Einkauf im Lebensmittelladen vom Parkplatz an der Kirchheimer Florianstraße aus über die abgrenzenden Zäune späht, blickt auf ein wenig einladendes Gebiet: Brache Flächen erstrecken sich zwischen in die Jahre gekommenen Lagerhallen und Baucontainern. Neben weiten Kiesflächen lagern Metallteile, Gestrüpp wuchert über den Boden.

Gewissermaßen ist die Fläche nördlich der Florianstraße sowie östlich und westlich der Merowingerstraße ein blinder Fleck für viele, sie ist nicht öffentlich zugänglich. So weiß kaum jemand in Kirchheim, was sich hinter den Hecken auf dem rund 40 000 Quadratmeter großen Gelände verbirgt. Das soll sich nun ändern: Man will "ein Stück Gemeinde wieder zurückholen", wie Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) es ausdrückt. Mit dem Campus Kirchheim soll in den kommenden Jahren aus der bisherigen Industriebrache ein modernes, lebendiges Quartier werden, das Gewerbe, Wohnen und Freizeit verbindet.

Ein neuer Ansatz musste her

Schon länger gibt es Überlegungen dazu, was aus dem Areal unweit der Sportanlage am Merowinger Hof werden kann. "Der Gemeinde war es wichtig, das ganze Quartier insgesamt neu zu denken und nicht einfach nur ein weiteres Gewerbegebiet zu machen", sagt Bölt. Ein neuer Ansatz musste her. Unterstützung holte man sich vom Architekturbüro Steidle, das bereits an der Planung und Umsetzung des Werksviertels am Münchner Ostbahnhof beteiligt war. Eins zu eins nachbauen will man dieses laut Böltl in Kirchheim zwar nicht, aber "es war eine von mehreren Inspirationen". Das schlägt sich in den Plänen nieder, die Konzepte ähneln sich: Auch in Kirchheim will man verschiedene Lebensbereiche zusammenführen - eine "sortenreine Trennung" soll vermieden werden, wie Architekt Johannes Ernst erläutert. "Dadurch machen wir eine lebendige Entwicklung möglich."

Die Visualisierungen des Architekturbüros machen das bereits gut vorstellbar: Auf den Bildern bewegen sich Menschen in einem modernen, sauberen Quartier, viel Grün ist zu sehen. Dass man Wohnen, Gewerbe und Freizeit innerhalb eines Viertels mischt, ist an sich keine neue Idee und hat laut Bürgermeister Böltl einen durchaus ernsten Hintergrund: "Die Firmen ringen um Fachkräfte. Für Unternehmen ist deswegen ein attraktives Umfeld wichtiger denn je, dazu gehören zum Beispiel auch Gastronomieangebote oder der Einzelhandel." Zudem seien arbeitsplatznahe Wohnmöglichkeiten für viele Arbeitnehmer ein gewichtiges Argument. "So entstehen auch kurze Wege zwischen Wohnen und Arbeiten", fügt Architekt Ernst hinzu - ein Aspekt, der die ein oder andere Autofahrt überflüssig macht und so die Nachhaltigkeit fördert.

Die Sheddachhalle soll erhalten bleiben.

Dazu passt auch, dass auf dem Areal nicht alles neu gebaut werden soll: Die Architekten möchten laut Ernst soweit möglich mit dem Bestand arbeiten, etwa mit der markanten Sheddachhalle. In dem länglichen, hellgelb gestrichenen Gebäude mit dem gezackten Dach wurden für die Olympischen Spiele 1972 Fertigteile hergestellt, nun soll sie neues Leben eingehaucht bekommen. Durch das Dach fällt weiches Licht in den vorderen Bereich, im hinteren Teil stapeln sich Lagerpaletten unter der hohen Betondecke. Die Stimme hallt, als Ernst über die mögliche neue Nutzung spricht: Entschieden sei noch nichts, Ideen gebe es viele - die Halle eigne sich beispielsweise für die Gastronomie oder für Büroflächen, in Dänemark habe sich auch eine Musikschule in ganz ähnliche Räumlichkeiten einquartiert. "Die Halle bietet Möglichkeiten. In einer solchen Atmosphäre macht alles viel mehr Spaß."

Keine Konkurrenz zu den bestehenden Ortskernen in Kirchheim und Heimstetten

Nicht nur allgemein soll die Mischung der verschiedenen Funktionsbereiche das Quartier prägen, auch innerhalb der einzelnen Gebäude sollen mehrere Nutzungen untergebracht sein, wie Ernst erläutert: In den Untergeschossen sind beispielsweise Läden, Cafés oder kleine Manufakturen geplant, in den darüber liegenden Stockwerken findet sich Platz für Wohnungen.

Das neue Quartier soll dabei jedoch keine Konkurrenz zu den bestehenden Ortskernen in Kirchheim und Heimstetten bilden, sagt Bürgermeister Böltl - im Gegenteil: Eine Negativliste soll dafür sorgen, dass nur Gewerbeformen, die es in keinem der beiden Zentren gibt, auf dem Campus Kirchheim Einzug erhalten. "Ich erwarte mir durch das neue Viertel auch eine Belebung der alten Ortskerne." Denn durch eine gute Anbindung an die restliche Gemeinde soll die Kaufkraft der neuen Bewohner dem gesamten Ort zugutekommen. Auch allgemein müssen die Planungen für den Campus Kirchheim im Einklang mit der Gesamtentwicklung der Gemeinde betrachtet werden, wie Böltl erläutert: Für das Infrastrukturprojekt Kirchheim 2030 investiert man aktuell viel, dafür braucht man dem Bürgermeister zufolge die zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen aus dem neuen Quartier.

Wo heute noch ein paar Firmen residieren, könnten sich in Zukunft unterschiedliche Personengruppen heimisch fühlen, von Arbeitnehmern und Gewerbetreibenden bis hin zu jungen Familien mit Kindern.

Mit dem Konzept will Kirchheim ganz unterschiedliche Menschen anziehen, von Arbeitnehmern und Gewerbetreibenden bis hin zu jungen Familien mit Kindern, für die auch entsprechende Betreuungseinrichtungen geschaffen werden sollen. "Gegensätze ziehen sich an", sagt Architekt Ernst. "Über die Mischung entstehen Synergien, das kann inspirierend sein."

Noch ist nicht alles in Stein gemeißelt, vieles in den Planungen ist laut Ernst noch im Entstehen. Auch die Bürger sollen sich im weiteren Verfahren beteiligen und Ideen einbringen können. "Es steckt viel Arbeit darin, weil durch die Mischung der Bereiche auch viele komplizierte Fragen entstehen, zum Beispiel zum Thema Lärmschutz", sagt Ernst. "Mit Sicherheit wird nicht jede unserer vielen Ideen umsetzbar sein, aber das Quartier wird in jedem Fall eine allgemeine Weiterentwicklung für den Ort."