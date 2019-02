1. Februar 2019, 21:56 Uhr Kirchheim Halber Preis im Kleider-Café

Alles zum halben Preis, das bietet das Kleider-Café im Bürgerhaus Kirchheim von Dienstag, 5. Februar, an. Danach beginnt die Frühjahr- und Sommersaison. Das Kleider-Café bittet deswegen, vorerst keine Waren mehr zu spenden. Erst von März an nehmen die Mitarbeiter wieder Kleidung an. Sie sollte gereinigt und unbeschädigt sein. Wer vorbeikommen möchte zum Stöbern: Das Café ist geöffnet am Dienstag von 14 bis 17 Uhr und jeden ersten Dienstag im Monat zusätzlich bis 19 Uhr und am Freitag von 9.30 bis 13 Uhr. Das Team helfe gerne bei der Auswahl, heißt es. Angeboten werden Kaffee und Kuchen und im offenen Bücherschrank finden Besucher Lesestoff.