Am Gymnasium Kirchheim geht eine Hochsprungmatte in Flammen auf, an der Realschule Unterschleißheim werden Fenster beschädigt.

Kurz vor dem Sportunterricht ist am Dienstag auf dem Hof des Kirchheimer Gymnasiums eine Hochsprungmatte in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand gegen 13.30 Uhr entdeckt, als sich noch mehrere hundert Schüler in und um das Gymnasium aufhielten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus und sucht nun Zeugen, die etwas bemerkt haben, das mit dem Brand in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt das Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München, Telefon 089/2910-0, entgegen.

In Unterschleißheim haben unterdessen Unbekannte an der Fassade der Therese-Giehse-Realschule ihre Aggressionen ausgelassen. Nach Angaben der Polizei bewarfen sie in der Nacht auf Mittwoch, 2. Februar, eine Fensterfront mit Steinen und richteten einen Schaden von etwa 5000 Euro an. Für Zeugenhinweise ist in diesem Fall die Polizeiinspektion Oberschleißheim unter der Telefonnummer 089/315 64-0 dankbar.