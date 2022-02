Der Brand am frühen Donnerstagmorgen in einer Gewerbehalle in Kirchheim ist offenbar von einem defekten Akku für Elektro-Scooter ausgegangen. Zu diesem Ergebnis sind Brandermittler der Kriminalpolizei München nach ersten Erkenntnissen gelangt. In der Halle lagern laut Polizei üblicherweise Lithium-Ionen-Akkus, die für E-Scooter verwendet werden. Feuerwehr und Polizei hatten mehrere Personen aus einer Wohnung in Sicherheit bringen müssen, die an den Hallenkomplex angrenzt. Die Löschmaßnahmen zogen sich über mehrere Stunden hin, ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften war im Einsatz. Der Sachschaden an der Lagerhalle beläuft sich der Polizei zufolge auf mehrere hunderttausend Euro. Entgegen ersten Meldungen sei niemand verletzt worden.