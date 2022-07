Der Hut hat ihn fast sein ganzes Leben lang begleitet. Ein Strohhut, wie ihn die Landwirte früher immer trugen und der zum Symbol des Keferloher Montags, dieses einst größten Volksfestes der Region, geworden ist. "Mit dem Hut in der Hand kommt man erfolgreich durchs ganze Land", war das Credo von Anton Reichlmair, der den Keferloher Montag einst wiederbelebt hat und dessen großer Macher er war. Nun ist der Kirchheimer im Alter von 94 Jahren gestorben.

Der Reichlmair "Toni" war der Landwirtschaft stets eng verbunden und ein großer Freund der Bauern - beruflich wie auch privat. Gerne erinnert sich Grasbrunns ehemaliger Bürgermeister Otto Bußjäger an die Zeit und das gemeinschaftliche Engagement mit Reichlmair beim Keferloher zurück: "Er ist immer mit einer gewissen Freundlichkeit im Leben vorangekommen, auch im Geschäftsleben." Reichlmair war unter anderem länger bei der Baywa beschäftigt, hatte in seinem Berufsleben immer viel mit der Landwirtschaft und auch dem Maschinenbau zu tun. "Er war ein echter Freund der Bauern", erinnert sich Bußjäger.

Ganz zu Beginn der Neunzigerjahre lag der Keferloher Montag komplett am Boden, und es war Reichlmair, der mit ein paar Kameraden den Entschluss fasste, das Volksfest mit neuem Leben zu füllen. Er war es auch, der mit dem damaligen Staatsminister Otto Wiesheu, den ersten prominenten Redner in den Grasbrunner Ortsteil Keferloh brachte. "Er hat eine politische Veranstaltung daraus gemacht", sagt Bußjäger. Wiesheu sollten viele weitere Politstars folgen, eigentlich waren sie alle schon ein Mal im Bierzelt auf dem Land: Von Horst Seehofer über Markus Söder bis hin zu Angela Merkel. Gelingen konnte das nur einem, der auch wirklich anpacken wollte. "Er war ein absoluter Macher. Mit einer kleinen Gruppe ist es ihm gelungen, dem Keferloher Montag wieder Leben einzuhauchen", so Freie Wähler-Kreisrat Otto Bußjäger.

Der Kirchheimer Anton Reichlmair hinterlässt seine Ehefrau und seine Töchter. Sein Wirken aber wird stets eng mit dem Keferloher Montag verbunden bleiben, den es ohne ihn wohl in der heutigen Form nicht mehr geben würde.