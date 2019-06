27. Juni 2019, 22:01 Uhr Kirchheim Gesundheitstag

Einen Tag lang steht in Kirchheim die Gesundheit im Vordergrund: Bei Mitmachaktionen, Vorträgen und Workshops können Besucher am Samstag, 29. Juni, sich in der Kirchheimer Grund- und Mittelschule informieren. 44 Institutionen und Vereine von der Caritas bis zum Kirchheimer Hospizverein sind dort von 10 bis 18 Uhr vertreten. In zwei Räumen der Schule geht es vor allem um nützliche Ratschläge: Von 14 Uhr an erklärt zum Beispiel eine Apothekerin, was in eine Reiseapotheke gehört, von 16.20 Uhr an gibt eine Ernährungsberaterin Tipps, was Demenzkranke essen sollten und von 16.40 Uhr an kann man erfahren, wie man einem Burn-out vorbeugen kann. Doch am ersten Kirchheimer Gesundheitstag, den der Leiter der Abteilung Soziales im Rathaus, Raphael Tränkle, organisiert, gibt es nicht nur etwas zum Zuhören. An verschiedenen Stationen können die Besucher auch etwas ausprobieren - etwa Yoga, Bauchtanz und Gymnastik. Von 14.30 Uhr an zeigt eine Kursleiterin der Volkshochschule in der Schulküche, wie man Naturkosmetik herstellt. Parallel zu den Veranstaltung in der Mittelschule können Interessierte bei der Heimstettener Firma Rolli World an der Poinger Straße 2 Aktivrollstühle, Handbikes, Zuggeräte und Antriebsräder ansehen und sich über Neuheiten informieren.