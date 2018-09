5. September 2018, 21:58 Uhr Kirchheim Gemeinderat zieht um

Der Kirchheimer Gemeinderat hält künftig seine Sitzungen in der Grund- und Mittelschule an der Heimstettner Straße 12 ab. Grund für den Umzug sind die steigenden Schülerzahlen an der Silva Grundschule, die zusätzliche Räume erfordern. Der Mehrzweckraum, in dem der Gemeinderat bisher tagte, steht nun der Schulsozialarbeit und Schülern, die ihre Hausaufgaben erledigen wollen zur Verfügung. Durch die Raumumnutzung haben alle Kinder der Silva Grundschule, die einen Platz in der Mittagsbetreuung benötigen, auch einen bekommen. Im September findet sich das Gremium noch in der Aula der Grund- und Mittelschule zusammen, so auch zur Gemeinderatssitzung am Dienstag, 11. September, die um 19 Uhr beginnt. Von Oktober an sind die Sitzungen dann in der neuen Mensa der Schule.