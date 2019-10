Gemeinde will fahrradfreundlich sein

Die Gemeinde Kirchheim bemüht sich um den Titel "fahrradfreundliche Kommune". Am Donnerstag, 24. Oktober, soll die Zertifizierung durch die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern erfolgen. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Pfarramt St. Andreas am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz. Nach einer Präsentation ist eine Fahrradexkursion durch die Gemeinde vorgesehen.