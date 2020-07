Weil ein 19-jähriger Radler im Kreisverkehr Tannenstraße am Mittwochabend in Kirchheim in falscher Richtung gefahren ist, ist ein 21 Jahre alter Biker aus dem Kreis Ebersberg zu Sturz gekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Begleiter des späteren Opfers konnte die Kollision gerade noch verhindern. Der 21-Jährige, der beim Einfahren in den Kreisel die Vorfahrt missachtet hatte, wurde mit dem Verdacht auf Schlüsselbein- und Unterarmfraktur ins Krankenhaus Ebersberg gebracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. Den Jüngeren erwartet zudem eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.