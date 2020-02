Welche Gefahren im Internet lauern und was Eltern beachten sollten, wenn sie ihrem Kind ein Smartphone kaufen, möchte die Frauen Union in Kirchheim bei einem Vortragsabend am Mittwoch, 5. Februar, klären. Dazu hat sie Marc Reisch, einen Rechtsanwalt aus München eingeladen. Er berät Unternehmen, Behörden und Verbraucher bei Fragen rund um das Internet und die Sozialen Netzwerke. Von 19 Uhr an wird er in der Gaststätte Zum Kelten am Sportpark in Heimstetten darüber sprechen, wie man zum Opfer von Cyber-Criminalität wird und wie man sich und seine Familie davor schützen kann. Er zeigt Apps und Websites, die helfen können, sich sicher mit Smartphone oder Tablet durch das Internet zu bewegen. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern, Lehrer und Schüler. Der Eintritt ist frei.