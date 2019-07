26. Juli 2019, 22:22 Uhr Kirchheim Geburtstagsparty im Rülps

Das Kirchheimer Jugendzentrum Rülps wird 20 Jahre alt und feiert das an diesem Samstag, 27. Juli. Von 14 Uhr an gibt es in den Räumlichkeiten an der Hauptstraße 30 a Kaffee, Kuchen, einen Flohmarkt und ein Kinderprogramm. Von 16 Uhr an hält Streetworkerin Kerstin Barth einen Vortrag. Außerdem können die Gäste bei einem Kickerturnier mitmachen, sich die Haare färben lassen und sich an einer Button-Maschine ausprobieren. Am Abend spielen die Bands PH4, Minipax und Die Dorks. Beginn der Konzerte ist um 20 Uhr. Das Rülps wird von einem unabhängigen Verein getragen und selbstverwaltet. Auf seiner Homepage beschreibt er sich als "kleine Insel, auf der eine Gruppe von Leuten ein zweites Zuhause gefunden hat".