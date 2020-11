Für rund 650 Auszubildende im Landkreis München beginnen die Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammer (IHK). Zuerst stehen an diesem Dienstag und Mittwoch die schriftlichen Abschlussprüfungen für etwa 490 Prüflinge in den kaufmännischen und verwandten Berufen auf dem Programm, darunter Industrie- und Einzelhandelskaufleute sowie Fachinformatiker. Von 1. Dezember an folgen die Prüfungen für etwa 160 Absolventen in den technischen Berufen. Dazu gehören angehende Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker. Mit umfassenden Hygienekonzepten an den Prüfungsorten sorgt die Industrie- und Handelskammer für einen sicheren Prüfungsablauf.

"Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist gerade in diesen schwierigen Zeiten ein großer Meilenstein", betont Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses München-Land, aus Kirchheim. "Unsere Unternehmen brauchen top ausgebildeten Fachkräftenachwuchs, um nach der Corona-Krise wieder voll durchstarten zu können."