Damit niemand mit hungrigen Magen im Klassenzimmer sitzen muss, bietet die Kirchheimer Grund- und Mittelschule seit einem Jahr ein Frühstück an. Dafür sucht die Schule nun Ehrenamtliche, die ein Frühstück aus belegten Vollkornsemmeln, Gemüse, Obst, Müsli, Joghurt und Rührei zubereiten möchten. Die Vorbereitungen dafür beginnen morgens um 6.50 Uhr. Etwa eineinhalb bis zwei Stunden sollten sich die Helfer Zeit nehmen. Bei Interesse kann man sich unter Telefon 089/907 79 560 oder per E-Mail unter sekretariat@gms-kirchheim.de an das Sekretariat wenden.