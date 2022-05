Detailansicht öffnen Die Musikkapelle Kirchheim gab nicht alleine den Takt an. (Foto: Claus Schunk)

Blasmusik, Pop, Bigband-Sound und Jazz können einen wunderbaren Mix ergeben. Zusammenstehen und gemeinsam musizieren: Das war ja auch der Gedanke hinter dem Friedenskonzert, das am Sonntagnachmittag bei sonnigem Wetter auf dem Vorplatz von St. Peter in Heimstetten über die Bühne ging. Außer der Musikkapelle Kirchheim spielten Tune it, die Hauner Bigband und die Munich Jazz Company. Der Erlös kommt der Integrationsarbeit am Ort zugute.