Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall in Kirchheim beobachtet haben, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.40 Uhr. Die Frau war auf dem Heimstettener Moosweg in nord-westliche Richtung unterwegs. Hier kam es zur Kollision mit dem hinter ihr fahrenden Kleintransporter eines 19-jährigen Paketzustellers. Den Unfallhergang schildern beide Beteiligten sehr unterschiedlich , wie die Polizei mitteilt. Der Paketzusteller gibt an, er habe den Pkw der Frau überholt und sei hierbei von ihr angehupt worden. Unmittelbar danach habe sie ihn ihrerseits überholt und gebremst, so dass es zur Kollision kam. Die Autofahrerin gibt an, der Paketzusteller sei einfach auf ihr Fahrzeug aufgefahren, Überhol- und Bremsvorgänge habe es überhaupt nicht gegeben. Die Polizeiinspektion 27 sucht deshalb Unfallzeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer 089/46 23 05-0 melden.